Formula 1 Hollanda Grand Prix'sinde kazanan Oscar Piastri

Formula 1 Hollanda Grand Prix'sinde kazanan Oscar Piastri
Yayınlanma:
Formula 1 Hollanda Grand Prix'sinde kazanan Mclaren pilotu Oscar Piastri oldu.

Hollanda'nın Zandvoort kentindeki 4,2 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 72 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışı, 1 saat 38 dakika 29.849 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Piastri, sezonun yedinci galibiyetini elde etti.

ISACK HADJAR'DAN BİR İLK

Red Bull pilotu Max Verstappen, Piastri'nin 1.271 saniye gerisinde ikinci, kariyerinde ilk kez podyuma çıkan Racing Bulls Honda takımının Cezayir asıllı Fransız pilotu Isack Hadjar ise 3.233 saniye arkasında üçüncü oldu.

LANDO NORRIS'E ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA DARBE

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton, kazaların ardından yarış dışı kalırken Lando Norris ise aracındaki sorun nedeniyle yarışa veda etti.

SIRADAKİ DURAK İTALYA

Sezonun 16. yarışı, İtalya Grand Prix'si 7 Eylül Pazar günü koşulacak.

Sezonda bu yarışla birlikte şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris'in 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Spor
Mourinho sonrası Fenerbahçe bambaşka çıktı
Mourinho sonrası Fenerbahçe bambaşka çıktı
Dursun Özbek'in ne yaşadığını açıkladı
Dursun Özbek'in ne yaşadığını açıkladı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'den ayrılan Mourinho'nun ne dediğini açıkladı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'den ayrılan Mourinho'nun ne dediğini açıkladı