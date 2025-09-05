Finalin adı: Sabalenka Anisimova

Yayınlanma:
Güncelleme:
Tenis dünyasının gözünü çevirdiği sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık’ta tek kadınlar finali nefesleri kesecek bir eşleşmeye sahne olacak.

Belaruslu dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ile ABD’li genç yıldız Amanda Anisimova, New York’ta şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz yılın şampiyonu Sabalenka, yarı finalde ev sahibi ülkenin güçlü ismi Jessica Pegula’yı 4-6, 6-3 ve 6-4’lük setlerle mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bu sonuçla Sabalenka, kariyerinde üçüncü kez ABD Açık finaline yükselmiş oldu. Sabalenka'nın güçlü servisleri ve agresif oyun tarzı, Pegula karşısında kritik anlarda fark yarattı.

TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Diğer yarı finalde ise 8 numaralı seribaşı Amanda Anisimova, iki kez ABD Açık şampiyonu olan Japon raket Naomi Osaka’yı 6-7, 7-6 ve 6-3’lük setlerle geçerek finale yükseldi. Özellikle ikinci setteki tie-break zaferi, Anisimova’nın mental gücünü ortaya koydu.
Bu başarı, genç tenisçinin Wimbledon finalinden sonra üst üste ikinci grand slam finaline çıkışı anlamına geliyor.

FİNAL ANALİZİ:

Sabalenka’nın tecrübesi ile Anisimova’nın yükselen formu, finali tenis tutkunları için kaçırılmayacak bir mücadeleye dönüştürüyor.
İki oyuncu da sert zeminde etkili performanslar sergiliyor ve bu eşleşme, turnuvanın en çekişmeli finali olmaya aday.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

