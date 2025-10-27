Filenin Sultanları'nın maç programı belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 21 Ağustos – 6 Eylül 2026 tarihleri arasında, Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç’in ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonasında grup etabındaki maç programı açıklandı.
Filenin Sultanları şampiyonada A Grubu'nda Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek.
Maç programı şu şekilde:
21 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Letonya
23 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Slovenya
24 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Macaristan
26 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Almanya
28 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Polonya
FİLENİN EFELERİ ALMANYA İLE BAŞLAYACAK
9-24 Eylül 2026 tarihlerinde, İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonasında grup etabı fikstürü, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından açıklandı.
Şampiyonada D Grubu’nda yer alan Filenin Efeleri, grup aşamasında Romanya, Letonya, Fransa, Almanya ve İsviçre ile karşılaşacak. Millilerimiz, grup maçlarını Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde oynayacak.
Filenin Efeleri'nin maç programı şu şekilde:
10 Eylül 2026
TSİ 21.00 Türkiye-Almanya
12 Eylül 2026
TSİ 18.00 Fransa-Türkiye
13 Eylül 2026
TSİ 18.00 İsviçre-Türkiye
14 Eylül 2026
TSİ 21.00 Romanya-Türkiye
16 Eylül 2026
TSİ 18.00 Türkiye-Letonya