Filenin Sultanları'nın maç programı belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 21 Ağustos – 6 Eylül 2026 tarihleri arasında, Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç’in ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonasında grup etabındaki maç programı açıklandı.

Filenin Sultanları şampiyonada A Grubu'nda Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek.

Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı: Hiçbiri yok

Maç programı şu şekilde:

21 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Letonya

23 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Slovenya

24 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Macaristan

26 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Almanya

28 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Polonya

FİLENİN EFELERİ ALMANYA İLE BAŞLAYACAK

9-24 Eylül 2026 tarihlerinde, İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonasında grup etabı fikstürü, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından açıklandı.

Şampiyonada D Grubu’nda yer alan Filenin Efeleri, grup aşamasında Romanya, Letonya, Fransa, Almanya ve İsviçre ile karşılaşacak. Millilerimiz, grup maçlarını Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde oynayacak.

Filenin Efeleri'nin maç programı şu şekilde:

10 Eylül 2026

TSİ 21.00 Türkiye-Almanya

12 Eylül 2026

TSİ 18.00 Fransa-Türkiye

13 Eylül 2026

TSİ 18.00 İsviçre-Türkiye

14 Eylül 2026

TSİ 21.00 Romanya-Türkiye

16 Eylül 2026

TSİ 18.00 Türkiye-Letonya