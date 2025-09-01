Filenin Sultanları'ndan muhteşem galibiyet: Çeyrek finaldeyiz
Dünya Şampiyonası son 16 turunda Filenin Sultanları ile Slovenya karşı karşıya geldi.
SET VERMEDEN KAZANDIK
Tayland'da oynanan mücadelede rakibine set vermeyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.
ABD İLE EŞLEŞTİK
Bu galibiyetle birlikte Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Millilerimiz, çeyrek finalde ABD ile kozlarını paylaşacak.
ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye - ABD çeyrek final maçı 3 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Maçın saati ise daha sonra duyurulacak.
DETAYLAR
SALON: Indoor Stadium Huamark, Bangkok
HAKEMLER: Noemi Karina Rene (Arjantin), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)
TÜRKİYE: Yaprak, Eda, Cansu, Ebrar, Zehra, Vargas, Gizem (L) (Hande, Elif, İlkin, Aslı, Jack-Kısal)
SLOVENYA: Lorber Fijok, Milosic, Zatkovic, Sillah, Planinsec, Mori Pavlovic, Juric (L) (Godec, Halužan Sagadin, Siftar, Frelih)
SETLER: 30-28, 25-13, 29-27
SÜRE: 90 dakika