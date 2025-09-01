Filenin Sultanları'ndan muhteşem galibiyet: Çeyrek finaldeyiz

Filenin Sultanları'ndan muhteşem galibiyet: Çeyrek finaldeyiz
Yayınlanma:
Slovenya'yı setlerde 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi.

Dünya Şampiyonası son 16 turunda Filenin Sultanları ile Slovenya karşı karşıya geldi.

SET VERMEDEN KAZANDIK

Tayland'da oynanan mücadelede rakibine set vermeyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.

ABD İLE EŞLEŞTİK

Bu galibiyetle birlikte Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Millilerimiz, çeyrek finalde ABD ile kozlarını paylaşacak.

ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - ABD çeyrek final maçı 3 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Maçın saati ise daha sonra duyurulacak.

DETAYLAR

SALON: Indoor Stadium Huamark, Bangkok

HAKEMLER: Noemi Karina Rene (Arjantin), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

TÜRKİYE: Yaprak, Eda, Cansu, Ebrar, Zehra, Vargas, Gizem (L) (Hande, Elif, İlkin, Aslı, Jack-Kısal)

SLOVENYA: Lorber Fijok, Milosic, Zatkovic, Sillah, Planinsec, Mori Pavlovic, Juric (L) (Godec, Halužan Sagadin, Siftar, Frelih)

SETLER: 30-28, 25-13, 29-27

SÜRE: 90 dakika

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

