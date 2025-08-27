Filenin Sultanları fırtına gibi esti: Kanada'yı devirip liderliği aldık

Filenin Sultanları fırtına gibi esti: Kanada'yı devirip liderliği aldık
A Milli Takım'dan Dünya Şampiyonası'na rüya gibi başlangıç. Filenin Sultanları Kanada'yı yenerek 3'te 3 yaptı.

Tayland’da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü maçında Kanada’yı da set vermeden mağlup ederek grup liderliğini ilan etti.
Ay - Yıldızlılar, turnuvaya adeta rüya gibi bir başlangıç yaptı.

3'TE 3 YAPTIK

Milliler, grup aşamasında önce İspanya’yı ardından Bulgaristan’ı 3-0’lık net skorlarla geçerek son 16 turuna yükselmeyi garantilemişti.
Her iki maçta da üstün servis, blok ve hücum performansıyla dikkat çeken Filenin Sultanları, Kanada karşısına liderlik için çıktı.

fileninsultanlari.jpg
Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı

EZİCİ ÜSTÜNLÜKLE TAMAMLADIK

Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Türkiye, Kanada’yı da 25-21, 27-25 ve 25-13’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

RAKİP SLOVENYA

Bu sonuçla E Grubu’nu namağlup lider tamamlayan milliler, son 16 turunda D Grubu’nun ikincisi olan Slovenya ile eşleşti.

TÜRKİYE - KANADA: 3-0

SALON: Nakhon Ratchasima

HAKEMLER: Sonja Simonovska (Karadağ), Francisco Denny Lassi Cespedes (Dominik Cum.)

TÜRKİYE: Ebrar, Zehra, Vargas, Yaprak, Eda, Cansu, Gizem (L) (Hande, Aslı, Elif, İlkin, Eylül)

KANADA: Pelland, Mitrovic, Thokbuom, Howe, Guezen, Maglio, Jost (L) (Andrews, Fayad, Baker, Savard, Borowsk, Murmann)

SETLER: 25-21, 27-25, 25-13

SÜRE: 90 dakika

Türkiye, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk kez 2006 yılında katıldı.
O günden bu yana her dört yılda bir düzenlenen turnuvada Ay Yıldızlılar istikrarlı bir şekilde yer aldı.

İLK KEZ YENİLGİSİZ TAMAMLADI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda oynadığı İspanya, Bulgaristan ve Kanada maçlarını set vermeden kazandı. Dünya Şampiyonası'na katıldığı 2006'dan bu yana hiçbir organizasyonda grupları yenilgisiz tamamlayamayan milliler, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bu şansızlığını geride bıraktı.

EDA ERDEM'DEN İLK

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, grubun ilk iki maçı olan İspanya ve Bulgaristan mücadelelerinin ilk 6'sında Sinead Jack-Kısal'a yer verdi. Kanada maçında ilk kez ilk 6'da başlayan kaptan Eda Erdem Dündar, bu maçta aldığı 13 sayıyla millilerin en çok sayı üreten ikinci ismi oldu.

