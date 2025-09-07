Filenin Sultanları dev finali altın sete taşıdı

Yayınlanma:
Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaşıyor.

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız ile İtalya karşı karşıya geliyor.

İTALYA'NIN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

Tayland'da bulunan Huamark Salonu'nda oynanan mücadelede millilerimiz 4. seti kazanmayı başardı. Maç altın sete gitti.

TARİHTE İLK

Daniel Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları tarihinde ilk kez FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde mücadele ediyor.

FİNAL YOLU

Filenin Sultanları, E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden geçti. Son 16 turunda Slovenya, çeyrek finalde ABD ve yarı finalde ise Japonya'yı mağlup etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

