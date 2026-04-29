FIFA'ya Trump tepkisi: Soruşturma talebi

Norveç, FIFA'nın Trump'a "Barış Ödülü" vermesine karşı çıktı.

Norveç Futbol Federasyonu (NFF), Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'nun ABD Başkanı Donald Trump'a Barış Ödülü vermesini desteklemediklerini ve kararın FIFA Etik Kurulunca incelenmesini talep edeceklerini duyurdu.

NFF Başkanı Lise Klaveness, düzenlediği basın toplantısında, Infantino'nun Trump'la ilgili yorumları ve Barış Ödülü'nü verme sürecine ilişkin sporda daha fazla hesap verebilirliği teşvik etmeyi amaçlayan Londra merkezli FairSquare Grubunca FIFA Etik Kuruluna iletilen soruşturma talebine destek verdiklerini açıkladı.

Infantino'nun Trump'la ilgili yorumları ve Barış Ödülü verme sürecinin FIFA kurallarını ihlal ettiği yönünde iletilen soruşturma talebinin işleme konulması için görüşeceklerini belirten Klaveness, "Durum siyasi tarafsızlık kuralını ihlal etmekle ilgili. Etik Kurulunun bunu incelemesini istiyoruz." dedi.

Ödülün, yönetmelikleri gereği siyasi olarak tarafsız kalması gereken bir kurum içinde tehlikeli bir emsal oluşturabileceğine işaret eden Klaveness, ödülün "siyasi" olduğunu ve desteklemediklerini söyledi.

FIFA, Trump'a barış ödülü vermişti

FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimi öncesi 5 Aralık 2025'te Trump'a "Barış Ödülü" vermişti. Infantino, burada yaptığı konuşmada, "Bir liderden beklediğimiz şey budur. Elde ettiğiniz başarılar için ilk FIFA Barış Ödülü'nü kesinlikle hak ediyorsunuz, bunu inanılmaz bir şekilde başardınız. Sayın Başkan (Trump), her zaman benim desteğime güvenebilirsiniz." demişti.

FIFA'nın kendi tüzüğüne göre, böyle bir ödülün verilmesine ilişkin kararın FIFA Konseyi tarafından alınması gerektiğini vurgulayan FairSquare ise "FIFA Başkanı, örgütün misyonunu, stratejik yönünü, politikalarını ve değerlerini tek taraflı olarak belirleme yetkisine sahip değildir." ifadelerini kullanmıştı.(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Spor
Hande Baladın mı İlkin Aydın mı?
Hande Baladın mı İlkin Aydın mı?
Sarıyer'den Servet Çetin açıklaması
Sarıyer'den Servet Çetin açıklaması