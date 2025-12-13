Fethiyespor Galatasaray maçı için ilan verdi

Yayınlanma:
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı konuk edecek Fethiyespor'dan ilginç bir karar geldi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasına kalarak büyük bir başarı yakalayan Fethiyespor’dan Galatasaray maçı için özel bir karar geldi.

ÇOCUKLAR İÇİN SEREMONİ PAKETİ

A Grubu 2. maçında sarı-kırmızılıları konuk edecek olan Fethiyespor, çocuk taraftarlar için seremoni paketini duyurdu.

bjfbfd.jpg

25 BİN TL İSTEDİLER

Kulüpten yapılan açıklamada Galatasaray maçı öncesi yapılacak seremoniye futbolcularla birlikte çıkma fiyatının 25 bin TL olduğu belirtildi.

2024/11/07/hbgs.jpg

Fethiyespor’dan konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında kendi evinde oynayacağı Galatasaray maçı öncesi seremoni paketi ile çocuk taraftarlarımıza hayatları boyunca unutamayacakları özel bir anı yaşama fırsatı tanıyacak ve sınırlı sayıdaki seremoni fiyatımız 25 bin TL olarak satışa sunulmuştur!

Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen İstiklal Marşı sırasında, lacivert-beyazlı minik taraftarlarımız futbolcu ve hakem heyetiyle birlikte sahaya çıkarak unutulmaz anları yaşayacaklar.

Fethiyespor’umuzun Ziraat Türkiye Kupasında ile oynayacağı karşılaşma için seremoni fiyatı: 25.000 TL olarak belirlenmiştir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

