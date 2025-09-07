Ferhat Akbaş'a bir kötü haber daha
2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında Brezilya, Japonya'yı setlerde 3-2 mağlup etti.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Brezilya, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya'yı 3-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
YARI FİNALE YÜKSELEN İLK TÜRK BAŞANTRENÖR OLMUŞTU
Japonya, organizasyonda 15 yıl sonra yarı finale yükselirken Ferhat Akbaş da Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör olmuştu.
DETAYLAR
Salon: Huamark
Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)
Japonya: Seki, Ishikawa, Airi, Wada, Yoshino, Shimamura (Kojima, Fukudome, Tsukasa, Akimoto, Yamada, Araki, Iwasawa, Kitamado)
Brezilya: Julia, Roberta, Gabi, Diana, Rosamaria, Bergmann (Marcelle, Macris, Kisy, Helena)
Setler: 12-25, 17-25, 25-19, 29-27, 16-18
Süre: 125 dakika