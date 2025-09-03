Ferhat Akbaş tarihe geçti: Japonya Hollanda'yı devirdi
Yayınlanma:
Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya, yarı finale yükseldi.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya, Hollanda'yı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.
Ferhat Akbaş, Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör oldu.
Japonya, A Milli Kadın Voleybol Takımı-ABD maçının galibiyle yarı finalde eşleşecek.
Müsabaka, 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.
Salon: Huamark
Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Noemi Rene Karina (Arjantin)
Hollanda: Aalen, Jasper, Timmerman, Dambrik, Daalderop, Stuut (Reesink, Bongaerts, Vosse, Vos)
Japonya: Ishikawa, Airi, Wada, Yoshino, Shimamura, Seki (Kojima, Iwasawa, Kitamado, Yamada, Akimoto)
Setler: 25-20, 20-25, 25-22, 22-25, 12-15
Süre: 115 dakika