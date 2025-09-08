Fenerbahçe'ye geldiği gibi şok yaşattı

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez milli maçta sakatlandı. Oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Meksika’nın Japonya ile oynadığı hazırlık maçında sahaya çıkan Edson Alvarez’den Fenerbahçe’ye kötü haber geldi.

SAKATALANARAK OYUNDAN ÇIKTI

İlk 11’de başladığı maçta sakatlanan Edson Alvarez 29. dakikada kendini yere bıraktı. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen maça devam edemeyecek durumda olan Alvarez, 32. dakikada oyundan çıktı.

edson-alvarez.jpg
Edson Alvarez

1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Kapsamlı bir kontrolden geçecek olan Edson Alvarez’den gelen ilk haberler Fenerbahçe’de endişe yarattı. Oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalabileceği aktarıldı.

DAHA YENİ İLK MAÇINA ÇIKMIŞTI

Premier Lig ekiplerinden West Ham’dan kiralanan Edson Alvarez, Gençlerbirliği maçında oyuna sonradan girerek Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahaya çıkmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

