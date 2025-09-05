''Fenerbahçe'yi şampiyon yapamazsam başkanlığı bırakacağım''

Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkan adayı Sadettin Saran, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Sports Digitale Youtube kanalında açıklamalar yaptı.

''SAMANDIRA'NIN ÜZERİNDEKİ ÖLÜ TOPRAĞI KALDIRACAĞIZ''

Fenerbahçe'nin ruhunu canlandırmak istediğini söyleyen Saran, "Borussia Dortmund'un en büyük hissedarı oldum. Riskli bir işti. Rummenige, 'Ne yaptın sen? Kulüp küme düşüyor' dedi. Ufkumu genişletsin diye girdim bu işe. Öğrendiklerimin Fenerbahçe başkanlığı döneminde fayda sağlayacağını düşünüyorum.

Liyakatlı bir ekip kurmak istiyorum. 2 transfere ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin ruhunu canlandırmak ve Kadıköy Cehennemi'ni geri getirmek istiyoruz. Tüzük değişikliğine gideceğiz. Nasıl başarısız hocalar gidiyorsa başarısız yönetimler de gitmeli. Samandıra'nın üzerindeki ölü toprağı kaldıracağız." dedi.

AZİZ YILDIRIM AÇIKLAMASI

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili de konuşan Saran, "Aziz Bey beni bu camiaya tanıtan isim. Takım çok kötü giderken şube sorumluluğunu bana vermişti. Takım kötü giderken yaptıklarımız sonrasında 1 sene sonra şampiyon olduk. Yöneticiliğim sürecinde aramız çok iyiydi. Sonra bozuldu maalesef. O süreçten bugüne kadar onu aramadım. Artık başkan adayıyım, Aziz Bey'den randevu isteyeceğim. İsteğim şu ki Aziz Bey beni başkanlığım döneminde arasın, önerilerde bulunsun. Benim hayalim kupayı kaldırmak ve 3 başkan elele birarada durmak." ifadelerini kullandı.

''ŞAMPİYON YAPAMAZSAM BAŞKANLIĞI BIRAKACAĞIM''

Sadettin Saran, ''Fenerbahçe'yi şampiyon yapamazsam başkanlığı bırakacağım. Nasıl başarısız hocalar gönderiliyorsa, bu durum başkanlık için de geçerli olmalı'' yorumunu yaptı.

