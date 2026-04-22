Fenerbahçe'ye kurulan çifte tuzağı açıkladı: VAR düşürdü

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a uzatmanın son anlarında penaltı golüyle yenilerek elendi. Gazeteci Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'ye tuzak kurulduğunu ileri sürdü.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a 1-0 yenilerek elendi.
Sarı lacivertlileri yıkan gol uzatmaların da uzatma dakikalarında VAR uyarısıyla verilen penaltı atışıyla geldi.
Gazeteci Gürcan Bilgiç, karşılaşmayla ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu. Bilgiç, Fotomaç'taki yazısında tuzak kurulduğunu ileri sürdü.

"Fenerbahçe'de planlar için söylenecek söz yok; çünkü plan yok" diyen Bilgiç, "Tedesco oyunu futbolcuların inisiyatiflerine bırakmış. Birisi bir şey yapar taktiğini vermiş, ağır ve bilinçsiz oyunun seyircisi olmuştu" yorumunu yaptı.

Bilgiç, "Kante-Guendouzi ikilisi oyuna hükmetti, kararları verdi. İkisi olmasa kaleye bile gidemezlerdi, akıl edemezlerdi. Fransızlar "ne yapalım" diye başlarını kaldırdıklarında öylece duran takım arkadaşlarını gördüler. İsmail Yüksek'i savunduk hep beraber. Milli Takım'ın en iyisi nasıl oynamaz diye yorumlar da yaptık. Kendisi özel olarak hocasını haklı çıkardı. Ne koştu ne de koşturdu. "Kral" moduna almış kendisini, "ekstra" olduğunu zanneder gibiydi. Kerem, Rize maçında da, dün de "ölü topları", daha da "öldürme" göreviyle oynadı. Böyle bir oyuncu maçı tek olumlu hareket yapamadan bitiriyor. Rize maçının "travması" vardır elbette üstlerinde. Bu havayı değiştirecek olanlar ne yaptı, hangi odalarda sohbetler oldu merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

"VAR'IN TUZAĞINA DÜŞÜRDÜĞÜ GENÇ HAKEM!"

Bilgiç, şöyle devam etti:
"Maç biterken VAR'ın tuzağına düşürdüğü genç bir hakem kararı, sonucu belirledi. Semedo rakibini tutuyor, VAR'daki arkadaş "çekti" diyor. İlhan Palut tuzağı kurdu, oyuncuları uyguladı. MHK'nin emir erleri gereğini yaptı. Sahada da saha dışında da savruluyor koca takım."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

