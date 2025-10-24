"Fenerbahçe'ye doping!"

Gazeteci Faik Çetiner, Fenerbahçe-Stuttgart maçıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'nin Stuttgart'ı 1-0 yendiği maçı yorumlayan gazeteci Faik Çetiner, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Çetiner, Fanatik'teki yazısında bu galibiyetin Fenerbahçe'ye doping olacağını ileri sürdü.

Faik Çetiner'in "Fenerbahçe'ye doping" başlıklı yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

"Fenerbahçe takımı iyi mücadele ediyor ancak göze hoş gelen futbol oynamıyor. Bunun birçok sebebi var. Asensio maça ağırlık koyamıyor, Alvarez fark yaratamıyor, Nene saman alevi gibi. Skriniar, Semedo, İsmail Yüksek ve Kerem Aktürkoğlu takımı sırtlayan oyuncular. İlk yarıda gelen Kerem’in penaltı golünden sonra Sarı-Lacivertli takımın kendine güvenide geldi. Maçın ikinci bölümünde misafir takım ister istemez daha atak görünse de önemli pozisyonlar bulamadı. Tedesco ilk hamlelerini son 15 dakikaya sakladı.

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDI"

Fenerbahçe'nin büyük başarısını açıkladıFenerbahçe'nin büyük başarısını açıkladı

Önce Asensio ve Nene’yi dışarı alıp Oğuz Aydın ve Szymanski’yi sahaya sürdü. Değişiklikler pek işe yaramadı. Sonra Talisca ve uzun bir aradan sonra Duran’ı oyuna sokup gönül aldı. Kim ne derse desin Fenerbahçe önemli bir galibiyet aldı. Bu galibiyet Fenerbahçe’ye hem Avrupa hem Süper Lig yolunda büyük doping olur. Yazımızı bir uyarıyla noktalayalım. Alvarez, Brown ve Oosterwolde kartlar konusunda takımlarını her zaman yakabilirler, hatırlatalım."

