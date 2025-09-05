Fenerbahçe'ye bir günde iki kötü haber: Teknik direktörler art arda teklifleri reddetti

Jose Mourinho ile ayrılık sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’un tercihi belli oldu.

TEKLİFLERİ REDDETTİLER

Takımın başına yabancı hoca getirilmesinden yana olan Ali Koç’a bir günde iki kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörlük görevi için düşündüğü Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou teklifi reddetti.

SPALLETTINI AİLESİ İLE DAHA FAZLA VAKİT GEÇİRMEK İSTİYOR

Son olarak İtalya A Milli Takım teknik direktörlüğünü yapan Luciano Spallettini, ailesi ile daha fazla vakit geçirmek istediğini belirtti.

POSTECOGLOU BÜYÜK LİGLERDEN TEKLİF BEKLİYOR

Bu haziran ayında Tottenham’dan ayrılan Ange Postecoglou ise büyük liglerden teklif beklediğini söyleyerek teklifi reddetti.

TERZIC VE TEDESCO’NUN ADI GEÇİYOR

Spalletti ve Postecoglou’nun dışın Edin Terzic ve Domenico Tedesco adı geçen diğer adaylar.