Fenerbahçe’nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, Jose Mourinho’nun ayrılığı sonrası gözden düşerken kariyerinde yeni bir rota çizmek için dikkat çekici bir adım attı.

Avrupa’nın beş büyük liginden birinde forma giymek isteyen oyuncu, bu hedef doğrultusunda menajerini değiştirdi ve yeni bir temsilciyle görüşmelere başladı.

MOURINHO REDDETTİ

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Ligue 1 ekibi Lyon’un Szymanski için birkaç milyon euroluk teklif sunduğu ortaya çıktı.

Ancak hem Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hem de dönemin teknik direktörü Jose Mourinho, bu teklifi kesin bir dille reddetti.

Mourinho’nun Szymanski’yi "takımın vazgeçilmezi" olarak gördüğü ve yüksek teklifler gelse dahi satılmayacağını belirttiği ifade edildi.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu krizi: 12 maç ceza kapıda

YOLLAR RESMEN AYRILDI

Transferin gerçekleşmemesinin ardından Szymanski, menajeri Mariusz Piekarski ile yollarını ayırdı. Polonya basınına göre bu karar, oyuncunun Avrupa’da daha etkili bir temsilciyle çalışarak hayalini kurduğu büyük lig transferini gerçekleştirme planının bir parçası.

eni menajerlik ajansının devre arasında oyuncuyu Suudi Arabistan’a götürmek istediği iddiaları da gündeme geldi.

AVRUPA HAYALİ GERÇEK OLACAK MI?

Szymanski’nin yeni stratejisi, Avrupa futbol piyasasında daha güçlü bir konum elde etmeyi amaçlıyor. Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga veya Ligue 1 gibi elit liglerde forma giymek isteyen oyuncunun bu hamlesi, kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlandı.

Szymanski, Mourinho sonrası gözden düştü

14 MAÇTA 2 GOL

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 14 resmi maçta 2 gol ve 2 asistle oynayan Szymanski’nin piyasa değeri 14 milyon Euro civarında.

Kulüple 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun devre arasında satılması beklenmese de sezon sonunda yüksek bonservisle ayrılması ihtimal dahilinde olarak görülüyor.