Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu krizi: 12 maç ceza kapıda

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu endişesi yaşanıyor.

Sabah gazetesi yazarı Murat Özbostan’ın gündeme taşıdığı iddia, Türk futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesiyle ilgili ortaya atılan çifte mukavele iddiası, Özbostan'ın aktardığı bilgiye göre UEFA’nın da dikkatini çekti.

Sürecin hem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hem de uluslararası hukuk çevrelerinde incelemeye alındığı belirtildi.

ASGARİ ÜCRETTEN SÖZLEŞME İDDİASI

İddialara göre Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe tarafından iki ayrı sözleşme düzenlendi.

Bunlardan biri, TFF’ye sunulan ve asgari ücret üzerinden hazırlanan resmi mukavele.

Diğeri ise eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi’nin şirketi aracılığıyla yapılan ve yıllık 8 milyon 750 bin Euro’yu kapsayan ikinci bir anlaşma.

Bu sözleşmede vergi ve menajer ücretlerinin de dahil olduğu belirtiliyor.

UEFA DEVREDE

Murat Özbostan, UEFA’nın, basına yansıyan haberler üzerine TFF’den resmi bilgi talep ettiğini yazdı.

TFF ise konuyu değerlendirmeye alırken, Fenerbahçe’nin uluslararası bir hukuk bürosundan görüş istediği bildirildi.

Murat Özbostan’ın iddiasına göre, TFF’nin incelemesi sonucunda Kerem Aktürkoğlu’nun 4 ila 12 maç arasında ceza alma riski bulunuyor.

İŞTE ÖZBOSTAN'IN İDDİALARI:

Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili bir süredir oldukça fazla iddia var. Milli oyuncu için F.Bahçe iki sözleşme yapmış. Biri asgari ücreti kapsayan ve TFF'ye yollanan muvakale, diğeri ise eski F.Bahçe yöneticisi Hakan Safi'nin yaptığı ve şirketini kapsayan yıllık 8 milyon 750 bin Euro (Vergi ve menajer ücreti dahil) olan sözleşme.. İki ayrı mukaveleyle ilgili UEFA, çıkan haberlerden dolayı TFF'den bilgi istemiş! TFF ise konuyla ilgili bir değerlendirme yaparken, F.Bahçe de uluslararası bir hukuk bürosundan görüş istemiş. Peki ne olacak? Konu TFF'nin masasında. En kötü senaryoda Kerem 4 ila 12 maç ceza alma riski ile karşı karşıya..

ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç’un daha önce yaptığı "tek tip sözleşme" çağrısı da bu olayla yeniden gündeme geldi. Koç, kulüplerin tüm mali yükümlülüklerini tek bir sözleşmede toplaması gerektiğini savunarak, vergi kaçakçılığı ve harcama limitlerinin aşılmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

HAKAN SAFİ YALANLAMIŞTI

Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili iddialar üzerine Hakan Safi bir açıklama yapmış ve haberleri yalanlamıştı.

GÖZLER TFF'DE

Bu gelişmelerin ardından gözler TFF’nin vereceği karara çevrildi. UEFA’nın sürece dahil olması iddiası, olayın uluslararası boyut kazanmasına neden olacak.