Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Portekiz'in Benfica takımına elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırmıştı.

Sarı lacivertliler yeni teknik direktör için hemen harekete geçmişler ve bazı isimlerle görüşmelerde bulunmuşlardı.

Fenerbahçe yönetiminin ofansif futbol oynatan bir teknik direktör istediği belirtilmiş, gündeme gelen isimler bu nedenle elenmişti.

Sonunda aranan isim bulundu.

HT Spor'daki habere göre Fenerbahçe, İtalyan teknik adam 39 yaşındaki Domenico Tedesco ile anlaştı. Açıklama sözleşmedeki detaylar kesinleştikten sonra yapılacak.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da Tedesco'nun bugün İstanbul'a getirilmek istendiğini duyurdu.

HÜCUM FUTBOLU OYNATIYOR

Tedesco, başına geçtiği takımlara hücum futbolu oynatmasıyla tanınıyor.

Son olarak görev yaptığı Belçika Milli Takımı'nda 16 ay yenilgi görmeyen Tedesco, takımı EURO 2024'te yenilmeden gruptan çıkarmıştı.

Tedesco, Almanya'da Schalke ve Leipzig takımlarında da görev yaptı.