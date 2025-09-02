Fenerbahçe'nin Uğurcan Çakır kararını açıkladı

Yaz transfer boyunca kaleci arayışında olan Galatasaray sonunda mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır’ı kadrosuna kattı.

Milli kaleci transfer dönemi boyunca Fenerbahçe ile de anılırken nihai sonuç bir türlü alınamadı.

"FENERBAHÇE TEKLİFİNİ ARTIRMADI"

Transfere dair konuşan Serdar Ali Çelikler, Trabzonspor’un anlaşmadan önce Fenerbahçe ile temasa geçtiğini belirtti. Çelikler, "Trabzonspor, Fenerbahçe’ye 'Bu işi bitirelim' mesajı gönderdi. Fenerbahçe de Ederson ihtimali doğduğundan teklifi artırmayacağını söyledi ve teklifini artırmadı" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A HAYIRLI OLSUN' DİYOR"

Fenerbahçe'nin transferden nasıl vazgeçtiğini anlatan Serdar Ali Çelikler, "Cumartesini günü Ertuğrul Doğan ve Dursun Özbek buluştu. Trabzonspor tarafı son kez Fenerbahçe'ye 'Galatasaray, Uğurcan’ı alacak ama biz size verdiğimiz sözü tutuyoruz. Ne diyorsunuz?' diyor. Fenerbahçe de 'Galatasaray’a hayırlı olsun.' diyor" sözlerini sarf etti.