Fenerbahçe'nin Kayserispor kadrosu belli oldu: 3 eksik var

Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kadrosu açıklandı. 3 futbolcu kadroda yer almadı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.
11 Nisan Cumartesi (yarın) RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Maçı hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Yılmaz'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Samet Çiçek yapacak.

FENERBAHÇE'NİN KADROSU AÇIKLANDI

Sarı-lacivertlilerin Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu.
Açıklanan kadroda Marco Asensio, Edson Alvarez ve İsmail Yüksek yer almadı.
Fenerbahçe'nin açıkladığı kadroda yer alan futbolcular şu şekilde:
Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Sidiki Cherif

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

