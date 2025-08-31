Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sürpriz karar: Mourinho sonrası ilk maç

Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Karşılaşmada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ile Hakan Yemişken yapacak. VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak.

ZEKİ MURAT GÖLE TAKIMIN BAŞINDA

Teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılması nedeniyle Fenerbahçe’nin başında Zeki Murat Göle olacak.

İRFAN CAN KAHVECİ İLK 11'DE

Maçın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. İrfan Can Kahveci, Mourinho'nun gidişiyle ilk 11'e döndü.

Zeki Murat Göle’nin belirlediği ilk 11 şu şekilde:

Gençlerbirliği: Gökhan, Pedro, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Kyabou, Metehan, Traore, Göktan, Koita.



Fenerbahçe: Livakovic, Brown, Çağlar, Skriniar, Oğuz, Alvarez, Fred, İrfan Can, Nene, Talisca, En-Nesyri