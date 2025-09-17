Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Tedesco değiştirmek zorunda kaldı

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Tedesco değiştirmek zorunda kaldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ilk 11'leri açıklandı. Statü gereği zorunlu değişiklikler yapıldı.

Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

TFF’nin kararıyla karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.

4 FUTBOLCU STATÜ GEREĞİ FORMA GİYEMEYECEK

Erteleme maçı olması nedeniyle Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, statü gereği forma giyemeyecek.

DOMENICO TEDESCO 2’DE 2 PEŞİNDE

Trabzonspor galibiyetinin ardından Fenerbahçe kariyerine 2’de 2 yaparak başlamak isteyen Domenico Tedesco, ilk 11’ini belirledi.

Karşılaşmanın ilk 11’leri şu şekilde:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Maestro, Makouta, Enes, Yusuf, İbrahim, Hwang, Ogundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

