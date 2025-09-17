Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Tedesco değiştirmek zorunda kaldı
Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.
CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK
TFF’nin kararıyla karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.
4 FUTBOLCU STATÜ GEREĞİ FORMA GİYEMEYECEK
Erteleme maçı olması nedeniyle Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, statü gereği forma giyemeyecek.
DOMENICO TEDESCO 2’DE 2 PEŞİNDE
Trabzonspor galibiyetinin ardından Fenerbahçe kariyerine 2’de 2 yaparak başlamak isteyen Domenico Tedesco, ilk 11’ini belirledi.
Karşılaşmanın ilk 11’leri şu şekilde:
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Maestro, Makouta, Enes, Yusuf, İbrahim, Hwang, Ogundu.