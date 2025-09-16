Fenerbahçe'nin düştüğü tuzağı açıkladı: Bizi köşeye sıkıştırdı

Fenerbahçe’de 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi Hakan Bilal Kutlualp, çalışmalarına devam ediyor.

A Spor yayınına çıkan Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, Kerem Aktürkoğlu transferine dair değerlendirmelerde bulundu.

Hakan Bilal Kutlualp

“KEREM TRANSFERİNDE TUZAĞA DÜŞTÜK”

Mario Branco’ya yüklenen Hakan Bilal Kutlualp, "Kerem'i beğenen birisiyim ama Kerem transferinde tuzağa düştük. Mario Branco bizi o kadar iyi tanıyor ki Rui Costa'ya sinyalleri vererek bizi köşeye sıkıştırdı. Keşke daha önce aslaydık. Benfica'yı eleyebilirdik. 180 dakikada 1 gol oldu. Onu da Kerem attı" sözlerini sarf etti.

"KARARLAR ÇABUK ALINAMIYOR"

Mevcut yönetime eleştirilerde bulunan Hakan Bilal Kutlualp, "Hem futbol hem de kulübün yönetimi anlamında kararlar çabuk alınamıyor ve doğru kararlar alınmıyor. Gerçek bir futbol aklı yok" ifadelerini kullandı.