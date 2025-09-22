Fenerbahçe’nin başkanı oldu: O görüntüler gündeme oturdu

Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın sosyal medya hesabından paylaştığı spor videoları yeniden gündem oldu.

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul sona erdi. 24 bin üyenin oy kullandığı seçimin sonucunda Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oldu.

FENERBAHÇE’NİN YENİ BAŞKANI SADETTİN SARAN

12 bin 325 bin üyenin oyunu almayı başaran Sadettin Saran, Ali Koç’u geride bırakarak Fenerbahçe’nin 38. başkanı oldu.

SPOR YAPTIĞI ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR

Gençliğinde profesyonel yüzücü olan Sadettin Saran, milli takım kaptanlığı da yaptı. Spora olan sevgisi ile bilinen Sadettin Saran, o anları sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.

PAYLAŞIMLARI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran’ın spor yaparken yaptığı paylaşımlar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

EKSİ 8 DERECEDE SUYA GİRDİ

Sadettin Saran, eksi 8 derecede girdiği anlar taraftarları şaşkına çevirdi.

Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
