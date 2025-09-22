Fenerbahçe’nin başkanı oldu: O görüntüler gündeme oturdu
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın sosyal medya hesabından paylaştığı spor videoları yeniden gündem oldu.
Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul sona erdi. 24 bin üyenin oy kullandığı seçimin sonucunda Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oldu.
FENERBAHÇE’NİN YENİ BAŞKANI SADETTİN SARAN
12 bin 325 bin üyenin oyunu almayı başaran Sadettin Saran, Ali Koç’u geride bırakarak Fenerbahçe’nin 38. başkanı oldu.
Sadettin Saran Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçildi
SPOR YAPTIĞI ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR
Gençliğinde profesyonel yüzücü olan Sadettin Saran, milli takım kaptanlığı da yaptı. Spora olan sevgisi ile bilinen Sadettin Saran, o anları sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.
PAYLAŞIMLARI YENİDEN GÜNDEM OLDU
Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran’ın spor yaparken yaptığı paylaşımlar sosyal medyada yeniden gündem oldu.
EKSİ 8 DERECEDE SUYA GİRDİ
Sadettin Saran, eksi 8 derecede girdiği anlar taraftarları şaşkına çevirdi.