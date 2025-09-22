Fenerbahçe’nin başkanı oldu: O görüntüler gündeme oturdu

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul sona erdi. 24 bin üyenin oy kullandığı seçimin sonucunda Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oldu.

FENERBAHÇE’NİN YENİ BAŞKANI SADETTİN SARAN

12 bin 325 bin üyenin oyunu almayı başaran Sadettin Saran, Ali Koç’u geride bırakarak Fenerbahçe’nin 38. başkanı oldu.

Sadettin Saran Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçildi

SPOR YAPTIĞI ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR

Gençliğinde profesyonel yüzücü olan Sadettin Saran, milli takım kaptanlığı da yaptı. Spora olan sevgisi ile bilinen Sadettin Saran, o anları sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.

PAYLAŞIMLARI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran’ın spor yaparken yaptığı paylaşımlar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

EKSİ 8 DERECEDE SUYA GİRDİ

Sadettin Saran, eksi 8 derecede girdiği anlar taraftarları şaşkına çevirdi.