Fenerbahçe, Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Konyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı lacivertli takımda pazar günü Konyaspor'la oynanacak maç öncesi 2 yıldız futbolcunun İstanbul'dan ayrıldığı ortaya çıktı.

EN NESYRİ VE NENE MİLLİ TAKIMLARINA GİTTİ

Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene'nin Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına gittikleri belirtildi.

Fenerbahçe bugün başladı yarın bitirecek

Beinsports'taki habere göre her iki futbolcu da milli takımlarına katılmak için bugün İstanbul’dan ayrıldı.

EN NESYRİ FAS, NENE MALİ'DE OYNAYACAK

Afrika Uluslar Kupası’nda Youssef En-Nesyri Fas, Dorgeles Nene ise Mali formasıyla mücadele edecek.

En-Nesyri ve Nene, Fenerbahçe’nin Konyaspor ve Eyüpspor’la oynayacağı maçlarda görev yapamayacak. 2 futbolcu Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş derbisinde de oynayamayacak.