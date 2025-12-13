Fenerbahçe'nin 2 yıldız futbolcusu İstanbul'dan ayrıldı

Fenerbahçe'nin 2 yıldız futbolcusu İstanbul'dan ayrıldı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi 2 yıldız futbolcunun İstanbul'dan ayrıldığı belirtildi.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Konyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı lacivertli takımda pazar günü Konyaspor'la oynanacak maç öncesi 2 yıldız futbolcunun İstanbul'dan ayrıldığı ortaya çıktı.

EN NESYRİ VE NENE MİLLİ TAKIMLARINA GİTTİ

Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene'nin Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına gittikleri belirtildi.

Fenerbahçe bugün başladı yarın bitirecekFenerbahçe bugün başladı yarın bitirecek

Beinsports'taki habere göre her iki futbolcu da milli takımlarına katılmak için bugün İstanbul’dan ayrıldı.

EN NESYRİ FAS, NENE MALİ'DE OYNAYACAK

Afrika Uluslar Kupası’nda Youssef En-Nesyri Fas, Dorgeles Nene ise Mali formasıyla mücadele edecek.

2024/11/08/hbfb.jpgEn-Nesyri ve Nene, Fenerbahçe’nin Konyaspor ve Eyüpspor’la oynayacağı maçlarda görev yapamayacak. 2 futbolcu Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş derbisinde de oynayamayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Spor
Galatasaray'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu
Galatasaray'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Konyaspor maçının sonucunu duyurdu
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Konyaspor maçının sonucunu duyurdu
Icardi'ye gelen teklifleri tek tek açıkladı
Icardi'ye gelen teklifleri tek tek açıkladı