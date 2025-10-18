Fenerbahçeli futbolcular Samandıra'da bakın ne yapıyorlarmış: Yok artık!

Bir dönem Fenerbançe'de de forma giyen eski futbolcu Serkan Balcı, yorumculuk yaptığı Youtube kanalı Aura Sports'ta sarı lacivertli futbolcularla ilgili akıllara durgunluk verecek bir iddia ortaya attı.

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran yönetimi Samandıra'ya ilk neşteri vurmuş, İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılmasının ardından futbol takımının diyetisyeni Cenk Özyılmaz'la da yolları ayırmıştı.

Alınan bu kararlarla ilgili gerekçeler açıklanmazken, Fenerbahçe'de 2004-2007 yılları arasında forma giyen Serkan Balcı, "Yok artık" dedirtecek iddiada bulundu.

RAKI MANGAL İDDİASI

Fenerbahçe'nin rakibi Karagümrük: Kadroda 7 eksik

Serkan Balcı, Youtube kanalı Aura Sports'ta yorumcu olarak katıldığı programda şu iddiada bulundu:

"Fenerbahçe’de futbolcular patates kızartması için diyetisyeni bağlamışlar. Öbür tarafta arkada rakı - mangal yapıldığı söyleniyor. Bunlar açıklanmıyor."

"ÖNÜMÜZDE GALATASARAY GERÇEĞİ VAR"

Serkan Balcı, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'nin çocukları Fenerbahçeli yapacak projeye yeltenmesi gerekiyor. Önümüzde Galatasaray gerçeği var. Icardi mi oynayacak Osimhen mi oynayacak diye problemleri var. Fenerbahçe, Beşiktaş'ta o kadar çok problem var ki nasıl şampiyon olacak?"