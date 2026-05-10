Fenerbahçe’den ilk ayrılacak futbolcu belli oldu: Karar oyuncuya bildirildi

Süper Lig’de sezonu 2. olarak bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe’den gidecek ilk oyuncu belli oldu. Edson Alvarez’in opsiyonunu kullanmayacak olan sarı-lacivertliler, kararı oyuncuya bildirdi.

Fenerbahçe, Edson Alvarez’in opsiyonunu kullanmayacağını ve ayrılık kararını oyuncuya bildirdi.

ZEKİ MURAT GÖLE AÇIKLADI

Fenerbahçe yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle, Konyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada ‘’Edson ile ilgili bir açıklama yaptık. Teknik ekip olarak bir karar verdik. Bunu da kendisine bildirdik’’ demişti.
Edson Alvarez, Konyaspor maçının kadrosunda yer almamıştı.

FENERBAHÇE KARİYERİ BİTTİ

Fenerbahçe’nin sezonun son haftasında Eyüpspor ile oynanacak maçta da forma verilmeyecek olan Edson Alvarez’in böylece Fenerbahçe kariyeri bitmiş oldu.
Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 18 maça çıkan Alvarez, 1126 dakika sahada kalırken 1 asist yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

