Süper Lig'de şampiyon Fenerbahçe

Kadınlar Süper Ligi'nin 28. haftasında deplasmanda Giresun Sanayispor'u 7-0 mağlup eden Fenerbahçe arsaVev, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında deplasmanda Giresun Sanayispor ile karşılaştı.
Rakibini 7-0'lık skorla mağlup eden sarı-lacivertliler, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Çotanak Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri 6. ve 35. dakikalarda Peritan Bozdağ, 18. dakikada Maria Alves, 26. dakikada Andrea Staskova, 45+1. dakikada Flourish Sabastine, 54. dakikada İpek Kaya ve 58. dakikada Zeynep Kerimoğlu attı.

İLK KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Böylelikle Fenerbahçe arsaVev, Kadınlar Süper Ligi'nde tarihinde ilk kez şampiyon olma başarısı gösterdi.
Fenerbahçe arsaVev, ligde kalan iki maçında Ünye Kadın SK ve Fatih Vatanspor (D) ile karşılaşacak.
Giresun Sanayispor ise Trabzonspor (D) ve Beşiktaş ile mücadele edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

