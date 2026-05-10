Toprak Razgatlıoğlu 13. oldu

Sezonun 5. yarışı, Le Mans kentindeki 4,1 kilometrelik Bugatti Pisti'nde 27 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Jorge Martin, 41 dakika 18.001 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezonki ilk etap galibiyetini elde etti.

İlk 3 etabı kazanan Aprilia takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, liderin 0.477 saniye gerisinde ikinci, Trackhouse ekibinden Japon Ai Ogura ise 0.874 saniye farkla üçüncü oldu.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU 13. BİTİRDİ

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha), yarışı liderin 32.476 saniye arkasında bitirerek 13. sırayı aldı.

Sezonun 6. etabı Katalonya Grand Prix'si, 17 Mayıs'ta koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle: