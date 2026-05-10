Toprak Razgatlıoğlu 13. oldu

Toprak Razgatlıoğlu 13. oldu
Yayınlanma:
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 5. etabı Fransa Grand Prix'sini, Aprilia takımından İspanyol Jorge Martin birinci sırada bitirdi.

Sezonun 5. yarışı, Le Mans kentindeki 4,1 kilometrelik Bugatti Pisti'nde 27 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Jorge Martin, 41 dakika 18.001 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezonki ilk etap galibiyetini elde etti.
İlk 3 etabı kazanan Aprilia takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, liderin 0.477 saniye gerisinde ikinci, Trackhouse ekibinden Japon Ai Ogura ise 0.874 saniye farkla üçüncü oldu.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU 13. BİTİRDİ

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha), yarışı liderin 32.476 saniye arkasında bitirerek 13. sırayı aldı.
Sezonun 6. etabı Katalonya Grand Prix'si, 17 Mayıs'ta koşulacak.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

  • 1. Marco Bezzecchi (İtalya): 128 puan
  • 2. Jorge Martin (İspanya): 127
  • 3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 84
  • 4. Pedro Acosta (İspanya): 83
  • 5. Ai Ogura (Japonya): 67
  • 20. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 4 (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
Spor
Galatasaray'dan Osimhen açıklaması: Canlı yayında duyurdu
Galatasaray'dan Osimhen açıklaması: Canlı yayında duyurdu
Arda Turan tarih yazdı: Shakhtar Donetsk şampiyon oldu
Arda Turan tarih yazdı: Shakhtar Donetsk şampiyon oldu
Mauro Icardi'den veda gibi paylaşım
Mauro Icardi'den veda gibi paylaşım