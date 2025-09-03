Fenerbahçe'den bir transfer daha: İmzalar atıldı

Fenerbahçe'den bir transfer daha: İmzalar atıldı
Yayınlanma:
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Armanda Bacot'ı kadrosuna kattı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'ndan bir transfer daha geldi.

ARMANDA BACOT 1 YILLIK İMZAYI ATTI

ABD'li pivot Armando Bacot'ı transfer ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık anlaşma imzalandı.

armando-bacot.webp
Armando Bacot, Fenerbahçe'ye imza attı

EN SON NBA YAZ LİGİ'NDE FORMA GİYDİ

Bacot, son olarak Memphis'in Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Yaz Ligi takımında forma şansı buldu ve altı karşılaşmada 8,3 sayı, 5,5 ribaunt, 1,3 blok ve 0,8 asist ortalamalarıyla oynadı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Spor
TFF Fenerbahçe Trabzonspor derbisi için kararını açıkladı
TFF Fenerbahçe Trabzonspor derbisi için kararını açıkladı
Yunus Akgün tamamen sildi: Kerem Aktürkoğlu şoke oldu
Yunus Akgün tamamen sildi: Kerem Aktürkoğlu şoke oldu