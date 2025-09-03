Fenerbahçe'den bir transfer daha: İmzalar atıldı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'ndan bir transfer daha geldi.

ARMANDA BACOT 1 YILLIK İMZAYI ATTI

ABD'li pivot Armando Bacot'ı transfer ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık anlaşma imzalandı.

Armando Bacot, Fenerbahçe'ye imza attı

EN SON NBA YAZ LİGİ'NDE FORMA GİYDİ

Bacot, son olarak Memphis'in Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Yaz Ligi takımında forma şansı buldu ve altı karşılaşmada 8,3 sayı, 5,5 ribaunt, 1,3 blok ve 0,8 asist ortalamalarıyla oynadı.