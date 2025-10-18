Fenerbahçe'deki hainler kim? Bu kişiler ne yaptı?

Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, düzenlediği basın toplantısında "Fenerbahçe'nin hainleri" ifadesini kullanmıştı. Fenerbahçe'deki hainler kim? Bu kişiler ne yaptı?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, düzenlediği basın toplantısında kulübün içindeki hainlerden söz etmişti. Saran, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yapı yapı deniliyor da, bazen bu hocaların da eline mazeret olarak veriliyor ve maalesef onlar da kullanıyorlar. Ama bizim esasında mücadele etmemiz gereken, kendi içimizdeki bu yapı. Fenerbahçe’nin hainleri, Fenerbahçe’yi çok seviyoruz diyerek yalan yanlış haber yapanlar, bize çok zarar verdiler veriyorlar da. Ve ben görevim süresince bu arkadaşları ifşa edeceğim, bunlarla uğraşacağım.”

"HAİNLER KİMMİŞ İFŞA ETSİN"

Gazeteci Cemal Ersen, konuyu gündemine getirdi ve Sadettin Saran'a dikkat çeken sorular yöneltti. Ersen, Milliyet'teki yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Eğer dili sürçtü ise sayın Saran çıkıp özür dilemeli. Gazeteci ile yorum yapan eski futbolcuları karıştırıyorsa bu ayrımı da açıklamalı. Haberi kim yapar? Gazeteci. Bir gazeteci nasıl olur da herhangi bir kulübün amigosu olarak nitelendirilir?

Fenerbahçeli futbolcular Samandıra'da bakın ne yapıyorlarmış: Yok artık!Fenerbahçeli futbolcular Samandıra'da bakın ne yapıyorlarmış: Yok artık!

Böyle bir çıkar ilişkisine girildi ise tek taraflı suçlama yapılabilir mi?

Ve en önemlisi, eğer iddia doğruysa gazeteci unvanı taşımayı asla hak etmeyen bu kişiler ne yapmış olabilirler ki “Fenerbahçe’nin hainleri” damgası yiyiyorlar?

İki gündür bakıyorum, meslek örgütlerinden konuyla ilgili tek açıklama yok. Türkiye Spor Yazarları Derneği’ni geçtim, şu aralar kendine hayrı yok. Ya Gazeteci Cemiyetleri? Belli ki gündemi takip etmiyor.

O zaman görev, bu vahim iddianın sahibi Saran’a düşüyor.

Hainler kimmiş ifşa etsin de öğrenelim sepetteki çürük elmaları!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

