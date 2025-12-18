Fenerbahçe'de Tadic gelişmesi: Araya girdi

Fenerbahçe'de Tadic gelişmesi: Araya girdi
Yayınlanma:
Fenerbahçe, orta sahaya takviye için Hollanda’ya yöneldi. Ajax’ın genç yıldızı Kenneth Taylor transfer listesinde zirvede yer alıyor. Dusan Tadic’in referansı sonrası oyuncu ayrılık talebini kulübüne iletti. İşte detaylar...

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe, Kenneth Taylor için devrede!
Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda orta sahaya ‘8 numara’ takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Hollanda Eredivisie’deki isimlere rotasını çevirdi.
Listede Feyenoord’dan Quinten Timber, PSV’den Joey Veerman ve Ajax’tan Kenneth Taylor bulunuyor. Yönetici Ertan Torunoğulları, özellikle Veerman ve Taylor transferinde aktif rol üstleniyor.

2024/11/08/hbfb.jpg

TAYLOR OPERASYONU

23 yaşındaki Hollandalı orta saha Kenneth Taylor, Ajax ile 2027’ye kadar sözleşmesi olmasına rağmen Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakıyor. Oyunun temposunu ayarlayan, uzaktan şutlarıyla etkili olan ve oyun kurucu rolünde öne çıkan Taylor, ayrılık talebini Ajax yönetimine iletti. Hollanda kulübü oyuncu için 25 milyon Euro talep ederken, Fenerbahçe yönetimi bu transfer için 20 milyon Euro bütçe ayırdı.

kenneth-taylor.webp
Kenneth Taylor için Fenerbahçe devrede

TADIC DEVREDE

Ajax efsanesi Dusan Tadic’in, Taylor’a Fenerbahçe hakkında olumlu görüşler aktardığı öğrenildi. Sırp yıldızın referansı, genç oyuncunun kararında belirleyici oldu.

tadic1.jpg
Tadic, El Vehda forması giyiyor

LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER:

PSV, Joey Veerman için 35 milyon Euro bonservis talep ediyor. Feyenoord ise Quinten Timber’i bırakmaya yanaşmıyor. Bu nedenle Fenerbahçe yönetimi, Kenneth Taylor transferini öncelikli hedef haline getirdi. Fenerbahçe’nin Hollanda pazarındaki bu girişimi, devre arası transfer döneminin en dikkat çekici hamlelerinden biri olmaya aday görünüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

