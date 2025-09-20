Fenerbahçe'de seçim sürerken transfer açıklandı

Yeni başkanını seçecek olan Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul devam ederken sürpriz bir transfer gerçekleşti.

TALEN HORTON-TUCKER İMZAYI ATTI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Talen Horton-Tucker'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllığına anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Sarı-lacivertlilerden transfere dair yapılan açıklamada "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı guard Talen Horton-Tucker (2000, 1.93, G) ile iki yıllık anlaşmaya vardı" ifadelerine yer verildi.

Talen Horton-Tucker

NBA EKİBİNDE 58 MAÇTA FORMA GİYDİ

Talen Horton-Tucker, geçen sezon formasını giydiği NBA ekibi Chicago Bulls'ta görev aldığı 58 maçta 6,5 sayı, 1,7 ribaunt ve 1,4 asist ortalamalarıyla oynadı.