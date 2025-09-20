Fenerbahçe'de seçim sürerken transfer açıklandı

Fenerbahçe'de seçim sürerken transfer açıklandı
Yayınlanma:
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Talen Horton-Tucker'ı kadrosuna kattı.

Yeni başkanını seçecek olan Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul devam ederken sürpriz bir transfer gerçekleşti.

TALEN HORTON-TUCKER İMZAYI ATTI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Talen Horton-Tucker'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllığına anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Sarı-lacivertlilerden transfere dair yapılan açıklamada "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı guard Talen Horton-Tucker (2000, 1.93, G) ile iki yıllık anlaşmaya vardı" ifadelerine yer verildi.

kgfdad.jpg
Talen Horton-Tucker

NBA EKİBİNDE 58 MAÇTA FORMA GİYDİ

Talen Horton-Tucker, geçen sezon formasını giydiği NBA ekibi Chicago Bulls'ta görev aldığı 58 maçta 6,5 sayı, 1,7 ribaunt ve 1,4 asist ortalamalarıyla oynadı.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Spor
Fenerbahçe'de Galatasaray'ı çıldırtacak açıklama
Fenerbahçe'de Galatasaray'ı çıldırtacak açıklama
Galatasaray koşamadı: Dipte kaldı
Galatasaray koşamadı: Dipte kaldı
Can Uzun Almanya'yı akrıştırdı
Can Uzun Almanya'yı akrıştırdı