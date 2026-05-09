Fenerbahçe'de seçilecek yeni yönetime Ederson müjdesi

Süper Lig’in 31. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla sezonu Ederson takımda istenmeyen adam ilan edildi.

AYRILIK İÇİN 22 MİLYON EURO İSTİYOR

Fenerbahçe yönetimi, yolları ayırmak istese de Brezilyalı kalecinin sözleşmesinde kalan 2 seneden toplam 22 milyon euroyu talep etmesi işleri zorlaştırdı.

ARAPLAR HAREKETE GEÇTİ

Milliyet'te yer alan habere göre; deneyimli kaleciye, Suudi Arabistan’dan talip çıktı. Haberde Al-Nassr ve Al-Hilal'in Ederson’u transfer etmek için harekete geçtiği ifade edildi.

Arap kulüpleriyle görüşmeler başlarken Ederson’un sözleşmesinde yer alan 25 milyon euronun ödenebileceği kaydedildi.

YENİ YÖNETİMİ RAHATLATACAK

Olağanüstü genel kurul öncesi yaşanan bu gelişme camiada mutluluk yarattı. Oyuncunun takımdan ayrılması halinde yeni yönetimin işi kolaylaşacak.

36 MAÇTA 35 GOLE ENGEL OLAMADI

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Ederson, 36 maçta 35 gol görürken 13 maçta kalesini gole kapattı.