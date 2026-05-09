Babası konuştu: Galatasaray itirafı
Galatasaraylı yıldız futbolcu Lucas Torreira hakkında babası Ricardo Torreira’dan önemli açıklamalar geldi.
AGalatasaray'ın başarılı oyuncusu Torreira'nın babası Antalyaspor maçı için İstanbul’a geldi. Ricardo, Tivibuspor’a konuşurken dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ricardo Torreira, oğlunun Galatasaray’da mutlu olduğunu belirterek, “Bizim için aile olarak özel bir maç. Torreira, 4. şampiyonluğunu almış olacak. Türkiye’yi ve Galatasaray’ı çok sevdik. Bu şehre hayran kaldık. Bize harika davrandılar.” ifadelerini kullandı.
DEVAM ETMESİNİ İSTİYORLAR
Uruguaylı futbolcunun babası, “Bizim aile olarak beklentimiz devam etmesi…” diyerek Torreira’nın Galatasaray’da kalmasını istediklerini dile getirdi.
TORREIRA’NIN GALATASARAY KARİYERİ
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sarı Kırmızılı ekipte 4. sezonunu geçiriyor.
- 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı.
- Sarı-kırmızılı formayla 174 maçta görev aldı.
- 11 gol ve 16 asistlik katkı sağladı.