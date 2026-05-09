Şampiyonlar Ligi kabusu sürüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne geçtiğimiz hafta veda eden Atletico Madrid, La Liga’da da hayal kırıklığı yaşadı.

CELTA VIGO’YA SAHA AVANTAJI YETMEDİ

İspanya La Liga’nın 35. haftasında Metropolitano’da oynanan karşılaşmada Atletico Madrid, Celta Vigo’ya 1-0 mağlup oldu.

62. dakika: Borja Iglesias’ın golü Celta’ya galibiyeti getirdi.

PUAN DURUMU

Atletico Madrid: 63 puanda kaldı.

Celta Vigo: 50 puana yükseldi.

GELECEK HAFTANIN MAÇLARI

Atletico Madrid, deplasmanda Osasuna ile karşılaşacak.

Celta Vigo ise sahasında Levante’yi ağırlayacak.

Atletico’nun Şampiyonlar Ligi’nden elenmesinin ardından ligde de üst üste aldığı bu yenilgi, taraftarları da adeta isyan ettirdi.