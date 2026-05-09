Finali kazanıp TFF 1. Lig'e yükseldiler: 18 yıllık hasret sona erdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup yükselme play-off finalinde Muş Spor'u 2-1 mağlup eden Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasrete son verdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup yükselme play-off finalinde Mardin 1969 Spor ile Muş Spor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan mücadelede Mardin 1969 Spor sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

Mardin ekibine galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Mertan Öztürk ve 61. dakikada Miraç Acer kaydetti. Muş Spor’un tek golüyse 73. dakikada Bilal Budak'tan geldi.

18 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte Mardin 1969 Spor, TFF 1. Lig’e yükselmeye hak kazandı. Mardin ekibi, 18 yıl sonra 1. Lig’de mücadele edecek.

DETAYLAR

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Mustafa Savranlar

Mardin 1969 Spor: Ömer Kahveci, Nafican Yardımcı, Yalçın Kılınç, Abdullah Aydın (Dk. 73 Melih İnan), Mert Miraç Altıntaş (Dk. 80 Mehmet Manış), Bünyamin Balat (Dk. 46 Ali Doğan), Ahmet Ülük (Dk. 73 Enes Erol), Mustafa Şengül, Miraç Acer, Mertan Öztürk (Dk. 88 Berkay Doğan), Barış Sağır

Muşspor: Yüksel Egemen Yaylı, Muhammet Fatih Yıldırım, Cumali Bişi (Dk. 82 Halil Yılmaz), Ersel Aslıyüksek, Onur Ramazan Toprak, Tuğkan Kamışoğlu (Dk. 63 Emirhan Karagülle), İlker Günaslan (Dk. 72 Bilal Budak), Sitenliy Okavuçi, Erkam Reşmen (Dk. 73 Ferdi Burgaz), Seçim Can Koç, Yusuf Yıldırım

Goller: Dk. 24 Mertan Öztürk, Dk. 61 Miraç Acer (Mardin 1969 Spor), Dk. 73 Bilal Budak (Muşspor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Ali Doğan, Dk. 90+3 Ömer Kahveci (Mardin 1969 Spor), Dk. 78 Muhammet Fatih Yıldırım, Dk. 90+4 Seçim Can Koç (Muşspor)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

