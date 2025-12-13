Fenerbahçe'de Mourinho'nun kovulma sürecini ilk kez açıkladı

Fenerbahçe eski asbaşkanı Hamdi Akın, Mourinho'nun kovulma sürecini anlattı.

Fenerbahçe eski yöneticisi ve iş insanı Hamdi Akın, Murat Çelik’e açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho’nun ayrılış sürecine dair konuşan Hamdi Akın, Benfica maçının kırılma noktası olduğunu aktardı.

“O GECEDE KOVULDU ZATEN”

Maç öncesi yapılan açıklamaları hatırlatan Hamdi Akın konuşmasında "Mourinho; Benfica bizi yener, bizden kuvvetli dedi. Öyle Başkan yardımcısının dediği gibi biz Benfica'yı yenemeyiz dedi. Düşün ki bir yöneticimiz Benfica'yı yeneriz diyor. Hocamız ise hayır yenemeyiz diyor. Nasıl yeneceksin? O gecede kovuldu zaten” sözlerini sarf etti.

“İLGİNÇ BİR TESADÜF”

Portekizli teknik adamın kovulduktan sonra Benfica’nın başına geçmesini de değerlendiren Hamdi Akın, ilginç bir tesadüf olarak değerlendirdi.

FENERBAHÇE’NİN BAŞINDA 62 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe’nin başına geçen Jose Mourinho burada 62 maça çıktı ve 2.02 puan ortalaması yakaladı.

