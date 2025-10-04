Fenerbahçe'de kritik toplantı: Yöneticilerin görevleri belli oldu
Fenerbahçe'de seçimi kazanan Sadettin Saran yönetimi toplanarak görev dağılımını yaptı.
Görev dağılımı şu şekilde belirlendi:
BAŞKAN:
Sadettin Saran: Fenerbahçe SK Başkanı & Erkek Futbol Şubesi, Denetim
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:
Murat Salar: Başkan Vekili & Denetim, Bütçe, Finans, Mali Denetim, Muhasebe, Vergi
Orhan Demirel: Genel Sekreter & İdari İşler ve Satın Alma, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Denetim, Kadın-Erkek Voleybol Şubesi
Adem Köz: Spor Şubeleri Sorumlusu & Stat Yönetimi, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Taraftar İlişkileri, Stat Turu
Ertan Torunoğulları: Erkek Futbol Şubesi
Taner Sönmezer: Gelir Yaratma ve Pazarlama, Dış İlişkiler, Kamu İlişkileri, İş Geliştirme ve Yeni Projeler
Cem Ciritci: Erkek Basketbol Şubesi, İş Geliştirme ve Yeni Projeler
Ali Gürbüz: Hukuk İşleri Sorumlusu, Basın Sözcüsü
Burçin Gözlüklü: Finans, Vergi, Bütçe, Mali Denetim, Muhasebe
Ahmet Murat Emanetoğlu: Masa Tenisi Şubesi, Tekerlekli Basketbol Şubesi
Olcay Doğan: Mali Denetim, Vergi, Bütçe, Finans
İlker Alkun: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Boks Şubesi
Ufuk Şansal: Kadın Basketbol Şubesi, Kadın Futbol Şubesi
Erdem Sezer: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Yüzme Şubesi
Ozan Vural: Futbol Altyapı Şubesi, Spor Okulları, Atletizm Şubesi
YEDEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:
Ertuğrul Eren Ergen: Şube ve Dernekler, Taraftar İlişkileri
İlyas Yılmaz: Tesisler, Catering, Müze Yönetimi
Gürhan Taşkaya: IT, Dijital, Basın Sözcüsü
İlker Arslan: Kürek Şubesi, E-Spor Şubesi
Zeynep Yalım Uzun: FB TV, FB Radyo, Kurumsal İletişim, Sosyal Sorumluluk, FB Çocuk ve Gençlik Kulübü
Serhan Yılmaz: IT, Dijital, Eğitim Kurumları, Eğitim Tesisleri
Orkan Orakçıoğlu: Fenerium, Yelken Şubesi