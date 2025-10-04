Fenerbahçe'de kritik toplantı: Yöneticilerin görevleri belli oldu

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin yeni yönetim kurulu toplanarak, görev dağılımı yaptı.

Fenerbahçe'de seçimi kazanan Sadettin Saran yönetimi toplanarak görev dağılımını yaptı.

Görev dağılımı şu şekilde belirlendi:

BAŞKAN:

Sadettin Saran: Fenerbahçe SK Başkanı & Erkek Futbol Şubesi, Denetim

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

Murat Salar: Başkan Vekili & Denetim, Bütçe, Finans, Mali Denetim, Muhasebe, Vergi

Orhan Demirel: Genel Sekreter & İdari İşler ve Satın Alma, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Denetim, Kadın-Erkek Voleybol Şubesi

Adem Köz: Spor Şubeleri Sorumlusu & Stat Yönetimi, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Taraftar İlişkileri, Stat Turu

Ertan Torunoğulları: Erkek Futbol Şubesi

Taner Sönmezer: Gelir Yaratma ve Pazarlama, Dış İlişkiler, Kamu İlişkileri, İş Geliştirme ve Yeni Projeler

Cem Ciritci: Erkek Basketbol Şubesi, İş Geliştirme ve Yeni Projeler

Ali Gürbüz: Hukuk İşleri Sorumlusu, Basın Sözcüsü

Burçin Gözlüklü: Finans, Vergi, Bütçe, Mali Denetim, Muhasebe

Ahmet Murat Emanetoğlu: Masa Tenisi Şubesi, Tekerlekli Basketbol Şubesi

Olcay Doğan: Mali Denetim, Vergi, Bütçe, Finans

İlker Alkun: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Boks Şubesi

Ufuk Şansal: Kadın Basketbol Şubesi, Kadın Futbol Şubesi

Erdem Sezer: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Yüzme Şubesi

Ozan Vural: Futbol Altyapı Şubesi, Spor Okulları, Atletizm Şubesi

YEDEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

Ertuğrul Eren Ergen: Şube ve Dernekler, Taraftar İlişkileri

İlyas Yılmaz: Tesisler, Catering, Müze Yönetimi

Gürhan Taşkaya: IT, Dijital, Basın Sözcüsü

Sadettin Saran'dan olağanüstü toplantı kararı: Resmen açıklandıSadettin Saran'dan olağanüstü toplantı kararı: Resmen açıklandı

İlker Arslan: Kürek Şubesi, E-Spor Şubesi

Zeynep Yalım Uzun: FB TV, FB Radyo, Kurumsal İletişim, Sosyal Sorumluluk, FB Çocuk ve Gençlik Kulübü

Serhan Yılmaz: IT, Dijital, Eğitim Kurumları, Eğitim Tesisleri

Orkan Orakçıoğlu: Fenerium, Yelken Şubesi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

