Fenerbahçe'de kötü gidişat sürüyor: Sadettin Saran'a tatsız karşılama

Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, başkanlığa seçilen Sadettin Saran'a kötü bir karşılama yapmış oldu.