Fenerbahçe'de kötü gidişat sürüyor: Sadettin Saran'a tatsız karşılama
Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.
Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Fenerbahçe, Asensio’nun attığı golle öne geçti. Ev sahibinin cevabı 64. dakikada Hajredinovic’ten geldi.
KASIMPAŞA 10 KİŞİ KALDI
Kasımpaşa’da Cafu ise 45. dakikadaki faulü nedeniyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
SADETTİN SARAN’A TATSIZ KARŞILAMA
Aynı saatlerde Fenerbahçe’de yapılan olağanüstü genel kurul sonucunda Sadettin Saran başkanlığa seçildi. Sarı-lacivertliler yeni başkanlarını puan kaybıyla karşıladı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte 12 puana ulaşan Fenerbahçe, 3. sırada yer aldı. 5 puandaki Kasımpaşa ise 12. sıraya geriledi.
ALANYASPOR İLE DE BERABERE KALMIŞTI
Hafta içerisinde de Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılmıştı.