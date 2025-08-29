Fenerbahçe'de İsmail Kartal formülü

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından, sarı-lacivertli camiada yeni teknik direktörün kim olacağı sorusu gündemin en sıcak başlığı haline geldi.

Yönetim içinde öne çıkan isim ise taraftarın yakından tanıdığı ve başarılarıyla hafızalara kazınan İsmail Kartal.

Fenerbahçe yönetimi Mourinho’nun ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğu için İsmail Kartal’ı uygun görüyor. Başkan Ali Koç’un da bu fikre sıcak baktığı aynı görüşü desteklediği belirtiliyor. Yönetim kurulu üyeleri arasında Kartal’ın göreve hemen başlamasını isteyenlerin sayısı oldukça fazla.

İsmail Kartal, Fenerbahçe’deki son döneminde 99 puan toplayarak kulüp tarihine geçen bir performans sergilemişti. Süper Lig’de bir sezonda yüzde 83 galibiyet oranı (20 galibiyet / 24 maç) ve 2.63 puan ortalaması yakalayan deneyimli teknik adam, bu istatistiklerle yönetimin güvenini kazanmış durumda.

"KONTRATSIZ BİLE ÇALIŞIR"

Her ne kadar Kartal ismi öne çıksa da, bazı yöneticiler teknik direktörlük için farklı adayların da değerlendirilmesini ve bu adaylar arasında oylama yapılmasını öneriyor. Öte yandan, kulüp içinden gelen bilgilere göre bazı yöneticiler, “Seçime kadar İsmail Kartal kontratsız bile çalışır. Fenerbahçe’ye zor günde yardımcı olur” diyerek geçici çözüm formülünü gündeme taşıdı.

MONTELLA OLMUYOR

Teknik direktör adayları için bazı yöneticilerin Milli Takım'ın patronu Vincenzo Montella'yı da önerdikleri ifade edildi.

Ancak 2026 Dünya Kupası öncesinde İtalyan teknik adam ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun böyle bir teklifi kabul etmeyeceği görüşü ağır bastı.

MİLLİ ARA İMDADA YETİŞTİ

Süper Lig’de 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan milli ara, Fenerbahçe yönetimine karar süreci için zaman tanıyor. Bu nedenle teknik direktör seçimi konusunda aceleci davranılmayacağı ve sürecin titizlikle yürütüleceği ifade ediliyor.