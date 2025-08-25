Fenerbahçe'de ilk resmi başkan adayı belli oldu

Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkan Adaylığı için gereken 500 imzayı toplayan Sadettin Saran resmen aday oldu.

Fenerbahçe'de eylül ayında gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurul için adaylığını duyuran Sadettin Saran, gereken 500 imzayı topladı. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na giderek imzaları teslim eden Sadettin Saran daha sonrasında bir açıklama yaptı.

"NE SABIR NE SÜRE SÖZ FENERBAHÇE"

Saran yaptığı açıklamada "Söz Fenerbahçe" diyerek yola çıkmıştık. Çünkü camia olarak birliğe, değişime ve kesin olarak istikrarlı başarılara ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Kalbi Fenerbahçe için atan yüzlerce kongre üyemizin desteğiyle imza prosedürümüzü tamamlamış bulunuyoruz. Kongre üyelerimizin ve tüm taraftarlarımızın gösterdiği güven, var gücümüzle çalışmaya devam ederken bizim için ekstra bir motivasyon oluyor. Tüm taraftarlarımıza teşekkürler, onların yüzünü kara çıkarmayacağız. Sözümüz ilk günden beri net: Ne sabır ne süre, Söz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

