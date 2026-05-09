Fenerbahçe'de Ederson'un alternatifi belli oldu

Seçimli olağanüstü genel kurula hazırlanan Fenerbahçe, kadro yapılanmasında önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Bu değişimlerden biri de kaleci bölgesinde olacak.

İspanyol basını Fichajes’in haberine göre sarı-lacivertliler, Atletico Madrid’in tecrübeli kalecisi Jan Oblak için resmi girişimlere başlayacak. Önümüzdeki hafta içinde İspanya’ya çıkarma yapılacağı ve transfer için temasların resmen başlayacağı bildirildi.

AVRUPA DEVLERİ DE TAKİPTE

Oblak için yalnızca Fenerbahçe değil, Bayern Münih ve Inter de devrede. Ancak bu kulüplerin, Atletico Madrid’de yıllık 20 milyon 830 bin Euro kazanan Sloven kaleciye aynı maaşı vermeye sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Fenerbahçe’nin ise aynı maaşı teklif ederek transferde öne geçmek istediği belirtiliyor.

OBLAK YOLCU

Atletico Madrid’in yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlaması, Oblak’ın ayrılığını daha makul hale getiriyor. Oyuncunun kendisine sunulacak proje doğrultusunda karar vereceği ve Fenerbahçe’ye sıcak bakabileceği konuşuluyor.

12 SEZONDUR İSPANYA'DA

2014’te Benfica’dan 16 milyon Euro’ya Atletico Madrid’e transfer oldu.

12 sezondur Atletico forması giyiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

