Fenerbahçe'de Ederson gelişmesi

Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Ederson ilk antrenmanına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında se hasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı aktarıldı.

ANTRENMAN ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ

Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanın, dar alanda çift kale maçlarla tamamladığı kaydedildi.

EDERSON İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi kaleci Ederson, yeni takımıyla ilk kez çalıştı.

Fenerbahçe, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesi 14 Eylül Pazar günü Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

