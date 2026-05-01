Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi büyük sıkıntı
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. 2 Mayıs Cumartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
OĞUZHAN AKSU DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla mücadeleyi Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcıları ise Anıl Usta ile Gökhan Barcın üstlenecek.
FENERBAHÇE'DE SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR
Tedesco'nun ayrılığı sonrası Zeki Murat Göle'nin yönetiminde hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertlilerde eksiklikler can sıkıyor.
Derbide kırmızı kart gören Ederson'un yanı sıra cezalı durumda bulunan Matteo Guendouzi, Mert Müldür ve Archie Brown da maçta olmayacak.
Sakatlığı bulunan Milan Skriniar, Dorgeles Nene ve takımla birlikte çalışmalara yeni başlayan Edson Alvarez de maçta olmayacak. Marco Asensio'nun da durumu belirsizliğini koruyor.
ARADA 16 PUAN VAR
Galatasaray mağlubiyetiyle şampiyonluk şansı mucizelere kalan Fenerbahçe, 67 puanla 2. sırada yer alıyor. 51 puandaki Başakşehir ise 5. sırada bulunuyor.