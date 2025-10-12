Fenerbahçe'de 6 futbolcuya kapı gözüktü

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de Fatih Karagümrük maçı içinn çalışmalar devam ederken transfer dönemi için de planlamalar sürüyor.

Milliyet’te yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Domenico Tedesco’dan gelen rapor doğrultusunda 2 isimle yollarını ayıracak, 4 isim için ise teklifleri değerlendirecek.

Gidecek futbolcular belli oldu

RODRIGO BECAO VE BARTUĞ ELMAZ İLE YOLLAR AYRILACAK

Haberde yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan iki ismin Rodrigo Becao ve Bartuğ Elmaz olduğu kaydedildi.

Sadettin Saran'dan sürpriz karar: Fenerbahçe açıkladı

4 İSİM İÇİN TEKLİFLER BEKLENECEK

Szymanski, Fred, Jhon Duran ve En Nesyri için ise yönetim gelecek teklifleri değerlendirecek. Sarı-lacivertliler bu isimlerden gelecek maddi kazanç ile transfer bütçesini artıracak.