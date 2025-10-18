Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı milli oyuncu Teaira McCowan'ı kadrosuna kattı.

SEZON SONUNA KADAR SÖZLEŞME

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki pivot ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Son olarak Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekibi Dallas Wings'te forma giyen McCowan'ın kasım ayında takıma katılacağı belirtildi.

GALATASARAY'DA DA FORMA GİYDİ

Teaira McCowan, Türkiye'de OGM Ormanspor, Galatasaray ve ÇİMSA ÇBK Mersin'de de forma giymişti.

KOCAELİ'DEN GALİBİYETLE AYRILDILAR

Bugün deplasmanda Kocaeli Kadın Basket ile karşılaşan Fenerbahçe Opet sahadan 86-70'lik skorla galip ayrılmıştı. Fenerbahçe Opet'te Allen kaydettiği 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.