Fenerbahçe yeni prim sitemine geçti

Sadettin Saran'ın başkanlığı sonrasında Sarı - Lacivertli ekipte yeni bir sisteme geçildi.

Fenerbahçe, oyuncu motivasyonunu artırmak ve takım içi rekabeti güçlendirmek amacıyla prim sisteminde köklü bir değişikliğe gitti. Artık tek maçlık ödüllendirme yerine, galibiyet serileri baz alınarak toplu prim dağıtımı yapılacak.

TEK MAÇ BİTTİ

Kulüp yönetimi, milli ara sonrası oynanan Karagümrük, Stuttgart (hazırlık maçı) ve Gaziantep FK karşılaşmalarından alınan galibiyetlerle birlikte yeni sistemin ilk ödülünü devreye soktu.
Bu üç maçlık galibiyet zinciri, oyunculara ilk “prim paketi”ni kazandırdı.

TEKNİK HEYET MEMNUN OLDU

Teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi, bu uygulamanın oyuncuların performansına olumlu yansıdığını düşünüyor. Takım içindeki rekabetin arttığı, özellikle genç oyuncuların daha istekli ve disiplinli çalıştığı gözlemleniyor.

YENİ HEDEF

Yeni sistemin amacı, sadece anlık başarıları değil, istikrarlı performansı ödüllendirmek. Yönetim, bu modelle sezon boyunca daha uzun galibiyet serileri yakalanmasını hedefliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

