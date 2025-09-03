Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kararını açıkladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan kadrosunu duyurdu.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe kadro bildiriminde bulundu.
YENİ TRANSFERLER LİSTEDE
Yeni transferlerden Ederson, Nelson Semedo, Archie Brown, Edson Alvarez, Jhon Duran, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene kadroda yer aldı.
Sosyal medyadan yapılan duyuruya göre Fenerbahçe'nin UEFA listesi şu şekilde:
Ederson
İrfan Can Eğribayat
Tarık Çetin
Çağlar Söyüncü
Yiğit Efe Demir
Mert Müldür
Jayden Oosterwolde
Nelson Semedo
Milan Skriniar
Archie Brown
İsmail Yüksek
Fred
Edson Alvarez
İrfan Can Kahveci
Sebastian Szymanski
Oğuz Aydın
Talisca
Kerem Aktürkoğlu
Jhon Duran
Youssef En-Nesyri
Marco Asensio
Cenk Tosun
Dorgeles Nene