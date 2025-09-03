Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kararını açıkladı

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe kadro bildiriminde bulundu.

YENİ TRANSFERLER LİSTEDE

Yeni transferlerden Ederson, Nelson Semedo, Archie Brown, Edson Alvarez, Jhon Duran, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene kadroda yer aldı.

Sosyal medyadan yapılan duyuruya göre Fenerbahçe'nin UEFA listesi şu şekilde:

Ederson

İrfan Can Eğribayat

Tarık Çetin



Çağlar Söyüncü

Yiğit Efe Demir

Mert Müldür

Jayden Oosterwolde

Nelson Semedo

Milan Skriniar

Archie Brown



İsmail Yüksek

Fred

Edson Alvarez

İrfan Can Kahveci

Sebastian Szymanski

Oğuz Aydın



Talisca

Kerem Aktürkoğlu

Jhon Duran

Youssef En-Nesyri

Marco Asensio

Cenk Tosun

Dorgeles Nene