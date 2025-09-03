Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kararını açıkladı

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kararını açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan kadrosunu duyurdu.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe kadro bildiriminde bulundu.

YENİ TRANSFERLER LİSTEDE

Yeni transferlerden Ederson, Nelson Semedo, Archie Brown, Edson Alvarez, Jhon Duran, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene kadroda yer aldı.

Sosyal medyadan yapılan duyuruya göre Fenerbahçe'nin UEFA listesi şu şekilde:

Ederson
İrfan Can Eğribayat
Tarık Çetin

Çağlar Söyüncü
Yiğit Efe Demir
Mert Müldür
Jayden Oosterwolde
Nelson Semedo
Milan Skriniar
Archie Brown

İsmail Yüksek
Fred
Edson Alvarez
İrfan Can Kahveci
Sebastian Szymanski
Oğuz Aydın

Talisca
Kerem Aktürkoğlu
Jhon Duran
Youssef En-Nesyri
Marco Asensio
Cenk Tosun
Dorgeles Nene

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Spor
12 Dev Adam geriden gelip kazandı: Namağlup lider bitirdik
12 Dev Adam geriden gelip kazandı: Namağlup lider bitirdik
TFF'den hükmen mağlubiyet kararı
TFF'den hükmen mağlubiyet kararı