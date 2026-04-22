Fenerbahçe TFF'den derbi için resmen istedi: Galatasaray kabul edecek mi?

Fenerbahçe TFF'den derbi için resmen istedi: Galatasaray kabul edecek mi?
Fenerbahçe'nin derbi öncesi TFF'ye resmi bir yazıyla başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Ertan Torunoğulları, "Galatasaray bunu kabul edecek mi bekliyoruz" dedi.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de pazar akşamı karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Derbi öncesi Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi bir yazıyla başvurduğu ortaya çıktı.

Yönetici Ertan Torunoğulları, ne istediklerini açıklarken, "Galatasaray bunu kabul edecek mi bekliyoruz" dedi.

"BAŞVURUMUZU YAPTIK CEVAP BEKLİYORUZ"

Torunoğulları şunları söyledi:
"Derbiyle ilgili federasyona resmi bir yazı yazdık. Özellikle VAR'da iki kulübünde temsilcileri olsun. VAR'daki konuşmaları, görüntüleri, gelen ve gidenleri görmek için hem bizim hem de Galatasaray'ın temsilcileri olsun. Galatasaray bunu kabul edecek mi bekliyoruz. VAR'a eğer temsilci göndermek istiyorsanız iki kulübünde istemesi lazım. Biz başvurumuzu yaptık, federasyondan cevap bekliyoruz.
Çaykur Rizespor maçındaki VAR kayıtları için de TFF'ye yine resmi başvuruda bulunduk. Hhakemlerle VAR arasındaki bütün konuşmaları dinlemek istiyoruz."
Hakemler ve VAR'dan tüm kulüplerin şikayetçi olduğunu ancak bir çözüm üretilmediğini belirten Torunoğulları, şu ifadeleri kullandı:
"Federasyon, 'Hakeme ceza vereceğiz' diyor. Biz şampiyon olmadıktan sonra hakem ceza alsa ne olur, almasa ne olur. Hakemlerden ve VAR'dan herkes şikayetçi. Sadece konuşuyoruz, değişen bir şey olmuyor. Herkes şikayetçiyse demek ki bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı da çözecek olan federasyondur. Hafta sonu bütün kanallarda futbol konuşacağımıza hakemleri, VAR'ı konuşuyoruz. Dünyanın en büyük yıldızlarını da getirseniz, bu hatalar olduğu sürece hiçbir şey olmaz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

